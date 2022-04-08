О нас
Аудио новости

Эксперт: ЕС проявляет большую активность в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Эксперт: ЕС проявляет большую активность в нормализации отношений между Баку и Ереваном Европейский союз проявляет большую активность в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
8 апреля 2022 г. 14:41
Эксперт: ЕС проявляет большую активность в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Европейский союз проявляет большую активность в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик по национальной безопасности и юрист Ирина Цукерман, комментируя встречу президента Азербайджана, премьер-министра Армении и главы Совета ЕС 6 апреля в Брюсселе.

“Согласно заявлению Шарля Мишеля, президент Алиев и премьер Пашинян договорились поручить министерствам иностранных дел заняться подготовкой будущего мирного договора. Они также обсудили немедленные последующие шаги и постоянное взаимодействие, из чего следует, что динамика переговоров движется в позитивном направлении”, считает эксперт.

“Похвально, что Азербайджан и Армения взяли на себя обязательство начать процесс по двум основным вопросам и начать процесс к концу апреля. Однако переговоры, вероятно, будут долгим процессом, потому что признание делимитации и демаркации границ означает приверженность конкретной реальности и, в частности, для Армении, положить конец мифологии и бесконечным требованиям, основанным на древних исторических обидах”, - заключила она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Expert: EU very active in normalizing Baku-Yerevan relations

Другие новости из категории

В Азербайджане отметили 30-летие установления дипотношений с Израилем
ФотоВ Азербайджане отметили 30-летие установления дипотношений с Израилем
8 апреля 2022 г. 12:36
В Лондоне отметили 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Великобританией
ФотоВ Лондоне отметили 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Великобританией
8 апреля 2022 г. 08:35
Юбилей дипотношений Азербайджана и Венгрии отметили концертом в Баку
ФотоЮбилей дипотношений Азербайджана и Венгрии отметили концертом в Баку
7 апреля 2022 г. 23:02
ОБСЕ приветствовала встречу лидеров Азербайджана и Армении
ОБСЕ приветствовала встречу лидеров Азербайджана и Армении
7 апреля 2022 г. 22:39
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
7 апреля 2022 г. 22:11
Посол Азербайджана встретился с Хулуси Акаром
Посол Азербайджана встретился с Хулуси Акаром
7 апреля 2022 г. 19:17
Азербайджан и Казахстан создают экспертный совет
Азербайджан и Казахстан создают экспертный совет
7 апреля 2022 г. 15:58
Боррель: Между Азербайджаном и Арменией достигнут значительный прогресс
Боррель: Между Азербайджаном и Арменией достигнут значительный прогресс
7 апреля 2022 г. 15:55
Посол Израиля поздравил Азербайджан
Посол Израиля поздравил Азербайджан
7 апреля 2022 г. 13:54
Тофиг Зульфугаров: Процессы развиваются в интересах официального Баку
Тофиг Зульфугаров: Процессы развиваются в интересах официального Баку
7 апреля 2022 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi