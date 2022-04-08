Эксперт: ЕС проявляет большую активность в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Европейский союз проявляет большую активность в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Европейский союз проявляет большую активность в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик по национальной безопасности и юрист Ирина Цукерман, комментируя встречу президента Азербайджана, премьер-министра Армении и главы Совета ЕС 6 апреля в Брюсселе.

“Согласно заявлению Шарля Мишеля, президент Алиев и премьер Пашинян договорились поручить министерствам иностранных дел заняться подготовкой будущего мирного договора. Они также обсудили немедленные последующие шаги и постоянное взаимодействие, из чего следует, что динамика переговоров движется в позитивном направлении”, считает эксперт.

“Похвально, что Азербайджан и Армения взяли на себя обязательство начать процесс по двум основным вопросам и начать процесс к концу апреля. Однако переговоры, вероятно, будут долгим процессом, потому что признание делимитации и демаркации границ означает приверженность конкретной реальности и, в частности, для Армении, положить конец мифологии и бесконечным требованиям, основанным на древних исторических обидах”, - заключила она.