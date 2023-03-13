Эрдоган принял делегацию ПЕА

Президент Турции, председатель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган принял в центральном штабе партии находящуюся с визитом в Анкаре делегацию во главе с заместителем председателя партии "Ени Азербайджан" – руководител

Президент Турции, председатель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган принял в центральном штабе партии находящуюся с визитом в Анкаре делегацию во главе с заместителем председателя партии "Ени Азербайджан" – руководителем центрального аппарата Таиром Будаговым.

Как сообщает Report, Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что отношения между двумя братскими странами носят образцовый характер и успешно развиваются.

Он отметил, что визит делегации партии "Ени Азербайджан" в Турцию имеет важное духовное и политическое значение.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность азербайджанскому государству и президенту Ильхаму Алиеву за братскую поддержку, оказанную в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Выразив благодарность за теплый прием, заместитель председателя ПЕА – руководитель центрального аппарата Таир Будагов отметил, что азербайджано-турецкие отношения, основанные на исторических корнях и общих ценностях, в результате целенаправленной политики лидеров обеих стран поднялись на вершину стратегического союзничества.

Подчеркнув, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом, заместитель председателя ПЕА выразил уверенность в том, что братская страна скоро преодолеет тяжелые последствия землетрясения. Отметив, что отношения между правящими партиями двух стран развиваются по восходящей линии, заместитель председателя ПА от имени возглавляемой им делегации пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов на предстоящих выборах.