Эльмар Мамедъяров встретился в Швейцарии с руководителем дружественной группы по Азербайджану

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Швейцарскую Конфедерацию министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с руководителем дружественной группы по Азербайджану Филиппо Ломбарди.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, Э.Мамедъяров заявил о важной роли деятельности дружественных групп в развитии двустороннего сотрудничества.

Э.Мамедъяров проинформировал о нынешнем положении армяно-азербайджанского конфликта, а также о переговорном процессе.

В заключении визита от имени швейцарского парламента в честь министра Эльмара Мамедъярова и азербайджанской делегации был организован ужин.