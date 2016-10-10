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    Эльмар Мамедъяров встретился в Швейцарии с руководителем дружественной группы по Азербайджану

    От имени швейцарского парламента в честь министра Эльмара Мамедъярова и азербайджанской делегации был организован ужин

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Швейцарскую Конфедерацию министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с руководителем дружественной группы по Азербайджану Филиппо Ломбарди.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, Э.Мамедъяров заявил о важной роли деятельности дружественных групп в развитии двустороннего сотрудничества.

    Э.Мамедъяров проинформировал о нынешнем положении армяно-азербайджанского конфликта, а также о переговорном процессе.

    В заключении визита от имени швейцарского парламента в честь министра Эльмара Мамедъярова и азербайджанской делегации был организован ужин.  

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