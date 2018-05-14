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    Эльмар Мамедъяров встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности

    На встрече обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В рамках визита в Брюссель министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. 

    Как сообщили Report в министерстве, на встрече обменялись мнениями по развитию связей между Азербайджаном и ЕС. 

    Э.Мамедъяров в очередной раз подчеркнул особое значение, придаваемое Азербайджаном развитию связей с ЕС, и затронул вопросы сотрудничества в энергетической, транспортной, торговой, гуманитарной и др. представляющих взаимный интерес областях. 

    Проинформировав представиля ЕС о процессе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, Э.Мамедъяров отметил, что 15 мая встретится в Париже с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Он заявил о высокой оценке позиции ЕС в отношении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. 

    На встрече обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня. 

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