Эльмар Мамедъяров встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В рамках визита в Брюссель министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече обменялись мнениями по развитию связей между Азербайджаном и ЕС.

Э.Мамедъяров в очередной раз подчеркнул особое значение, придаваемое Азербайджаном развитию связей с ЕС, и затронул вопросы сотрудничества в энергетической, транспортной, торговой, гуманитарной и др. представляющих взаимный интерес областях.

Проинформировав представиля ЕС о процессе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, Э.Мамедъяров отметил, что 15 мая встретится в Париже с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Он заявил о высокой оценке позиции ЕС в отношении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

На встрече обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.