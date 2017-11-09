Эльмар Мамедъяров встретился с председателем Комиссии Африканского Союза

Баку. 9 ноября. REPORT/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках визита в Эфиопию встретился с председателем Комиссии Африканского Союза (АС) Муса Факи Махаматом.

Как сообщили Report из министерства иностранных дел, на встрече произошел обмен мнениями по развитию сотрудничества между Азербайджаном и Африканским Союзом.

С удовлетворением были отмечены расширение связей Азербайджана с организацией в последние годы в качестве наблюдателя при АС, а также реализация взаимных визитов.

Э.Мамедъяров довел до сведения собеседника существование широкого потенциала для углубления сотрудничества в экономической, образователной, гуманитарной областях и в области информационных технологий.

Он добавил, что молодые люди, получившие образование в советском Азербайджане, сегодня играют роль моста дружбы между Азербайджаном и континентом.

Министр подчеркнул, что в 2012-13 гг. в качестве непостоянного члена СБ ООН, 2017-19 гг. в качестве члена Экономического и Социального Совета при ООН (ЭКОСОС) Азербайджан уделял и будет уделять особое внимание проблемам африканского континента. Он также отметил, что при посредничестве Фонда Доверия, функционируюшего между ЮНЕСКО и Азербайджаном, успешно реализуются проекты по образованию для девочек из Кении, Танзании, Уганды и Либерии и важно участие Комиссии АС в качестве партнера.

Говоря о концепции услуги ASAN Э. Мамедъяров отметил, что Азербайджан готов поделиться этим успешным опытом со странами африканского континента и что услуги ASAN уже были представлены в Африканском Союзе.

Говоря о достижениях Азербайджана в космической, информационной и коммуникационной областях министр отметил, что страны Африканского Союза смогут воспользоваться возможностями искусственного спутника Азербайджана.

Несмотря на военную агрессию со сторон Армении и более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, министр отметил, что успехи Азербайджана в эффективном руководстве, развитии социально-экономического и человеческого капитала ставят целью развитие человеческого ресурса как основы устойчивого развития. Поэтому официальный Баку выдвинул свою кандидатуру на проведение “Expo2025”.

Муса Факи Махамат довел до сведения собеседника важность, которую придает Азербайджан сотрудничеству с АС, высоко оценил поддержку проектов континентального масштаба и вовлечение в проекты международных организаций, связанных с Африкой. Он отметил, что АС заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном и выразил уверенность в том, что этот визит даст толчок еще большему развитию двусторонних связей.

На встрече произошел обмен мнениями по интересующим обе стороны вопросам.