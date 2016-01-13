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    ​Эльмар Мамедъяров принял гендиректора Совета национальной безопасности США по Европе

    На встрече провели обмен мнениями вокруг региональных и глобальных вопросов, коснулись перспектив развития двусторонних связей

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял гендиректора Совета национальной безопасности США по Европе Чарльза Купчана.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД, министр Э.Мамедъяров отметил о формировании между США и Азербайджаном с первых лет обретения независимости отношений партнерства в вопросах энергобезопасности, борьбы с терроризмом и пр.

    Проинформировав о ставших предметом обсуждений предложениях и переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, Э.Мамедъяров подчеркнул важность вывода Вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана для скорейшего разрешения конфликта и установления прочного мира и стабильности в регионе.

    Сказав, что это его первый визит в Баку, Чарльз Купчан заявил, что США придают особое значение развитию сотрудничества с Азербайджаном.

    На встрече провели обмен мнениями вокруг региональных и глобальных вопросов, коснулись перспектив развития двусторонних связей.  

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