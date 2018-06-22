Эльмар Мамедъяров: Минувший год стал годом важного поворота в отношениях Евросоюза и Азербайджана

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Минувший год стал годом важного поворота в отношениях Евросоюза и Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на 10-й неофициальной встрече глав МИД стран "Восточного партнерства", проходящей в столице Беларуси, Минске.

Министр в своем выступлении коснулся сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом, а также сотрудничества в рамках программы "Восточного партнерства".

Э.Мамедъяров отметил, что 2017 год стал годом важного поворота в отношениях Евросоюза и Азербайджана. Глава МИД особо подчеркнул визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель и проведенные в штаб-квартире ЕС встречи. Министр отметил, что между ЕС и Азербайджаном начаты переговоры в связи с соглашением по стратегическому партнерству.

В том же время были затронуты вопросы сотрудничества в транспортной, энергетической, ИКТ сфере в рамках программы "Восточного партнерства".

Э.Мамедъяров отметил, что работы по проекту "Шахдениз 2" завершены на 99%, Южнокавказскому трубопроводу – 100%, TANAP - 94 % и TAP – 75%. Последняя фаза строительных работ идет стремительно. По его словам, греческая часть ТАР завершится в ноябре этого года и до 2020 года проект будет готов с коммерческой точки зрения.