О нас
Аудио новости

Джейхун Байрамов встретился в Анталье с венесуэльским коллегой

Джейхун Байрамов встретился в Анталье с венесуэльским коллегой Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия на Дипломатическом форуме в Анталье встретился с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Феликсом Пласенсией Гонсалесом.
Внешняя политика
11 марта 2022 г. 18:24
Джейхун Байрамов встретился в Анталье с венесуэльским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия на Дипломатическом форуме в Анталье встретился с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Феликсом Пласенсией Гонсалесом.

Как сообщили Report в МИД, министры обсудили вопросы, стоящие на повестке двусторонних отношений, а также вопросы сотрудничества на многосторонних платформах, включая Движение неприсоединения.

Было подчеркнуто, что успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и инициативы глобального значения, выдвинутые руководством страны, заслуживают похвалы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov meets with Venezuelan foreign minister in Antalya
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Antalyada venesuelalı həmkarı ilə görüşüb

Другие новости из категории

Посол Великобритании: Отношения с Азербайджаном строятся не только на нефтегазовой сфере
Посол Великобритании: Отношения с Азербайджаном строятся не только на нефтегазовой сфере
11 марта 2022 г. 19:37
Халаф Халафов: Эвакуация граждан Азербайджана из Украины продолжается
Халаф Халафов: Эвакуация граждан Азербайджана из Украины продолжается
11 марта 2022 г. 19:25
Гаджиев: Президенты Азербайджана и Турции используют все возможности для прекращения войны в Украине
Гаджиев: Президенты Азербайджана и Турции используют все возможности для прекращения войны в Украине
11 марта 2022 г. 18:16
Гаджиев: Азербайджан и Турция прилагают совместные усилия для развития Зангезурского коридора
Гаджиев: Азербайджан и Турция прилагают совместные усилия для развития Зангезурского коридора
11 марта 2022 г. 18:10
Ильхам Алиев: Азербайджано-иранские отношения и впредь будут успешно развиваться
Ильхам Алиев: Азербайджано-иранские отношения и впредь будут успешно развиваться
11 марта 2022 г. 15:44
Джейхун Байрамов встретился с верховным комиссаром ООН по делам беженцев
Джейхун Байрамов встретился с верховным комиссаром ООН по делам беженцев
11 марта 2022 г. 15:34
Ильхам Алиев поздравил президента Ирана
Ильхам Алиев поздравил президента Ирана
11 марта 2022 г. 15:30
Глава МИД призвал ЕС относиться к Азербайджану и Армении в соответствии с нормами межправа
ФотоГлава МИД призвал ЕС относиться к Азербайджану и Армении в соответствии с нормами межправа
11 марта 2022 г. 15:24
Центр зеленой энергии ОЭС начнет работу в Азербайджане в ближайшее время
Центр зеленой энергии ОЭС начнет работу в Азербайджане в ближайшее время
11 марта 2022 г. 15:12
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ОБСЕ
11 марта 2022 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi