Джейхун Байрамов встретился в Анталье с венесуэльским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия на Дипломатическом форуме в Анталье встретился с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Феликсом Пласенсией Гонсалесом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия на Дипломатическом форуме в Анталье встретился с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Феликсом Пласенсией Гонсалесом.

Как сообщили Report в МИД, министры обсудили вопросы, стоящие на повестке двусторонних отношений, а также вопросы сотрудничества на многосторонних платформах, включая Движение неприсоединения.

Было подчеркнуто, что успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и инициативы глобального значения, выдвинутые руководством страны, заслуживают похвалы.