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Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОИС

Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОИС Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусеином Брахимом Тахой.
Внешняя политика
28 июня 2022 г. 18:57
Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОИС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусеином Брахимом Тахой.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Джейхун Байрамов поздравил Хусеина Брахима Таху с избранием на эту должность. Министр отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ОИС и до сих пор очень активно сотрудничает с организацией.

На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня сотрудничества в рамках ОИС.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov İƏT-in Baş katibi ilə görüşüb

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