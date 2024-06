Байрамов и Бербок обсудили процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в ФРГ провел встречу с главой МИД этой страны Анналеной Бербок.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице ведомства в социальной сети "Х".

"Министры обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в будущем, в том числе в экономической и гуманитарной сферах. Стороны также обсудили подготовку к COP29 и вопросы региональной повестки", - говорится в сообщении.

В свою очередь в заявлении МИД Азербайджана по итогам переговоров отмечается, что министр Джейхун Байрамов рассказал германской коллеге о ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации между Баку и Ереваном.

Байрамов проинформировал Бербок о существующих проблемах и возможностях в рамках мирного процесса. Он напомнил, что закрепленные в Конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану являются препятствием для подписания мирного соглашения.