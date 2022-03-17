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Джейхун Байрамов проинформировал представителя ООН о совершенном Арменией экотерроре

Джейхун Байрамов проинформировал представителя ООН о совершенном Арменией экотерроре Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с директором Европейского регионального офиса Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Бруно Поцци.
Внешняя политика
17 марта 2022 г. 17:10
Джейхун Байрамов проинформировал представителя ООН о совершенном Арменией экотерроре

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с директором Европейского регионального офиса Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Бруно Поцци.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Во встрече приняли участие представители соответствующих государственных ведомств, представленных в рабочей группе, и члены экспертной группы Программы ООН по окружающей среде, прибывшие в Азербайджан.

На встрече обсуждались вопросы реконструкции и восстановления освобожденных территорий, процесс разминирования, а также возможности углубления двусторонних отношений в области экологии и Целей устойчивого развития.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ООН и ее специализированными структурами, добавив, что страна высоко ценит поддержку Программы ООН по окружающей среде на пути восстановления биоразнообразия и экосистем на освобожденных территориях.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о реализуемых в Азербайджане государственных программах в области охраны окружающей среды, предстоящих задачах и путях решения существующих экологических проблем.

Вниманию международного эксперта были представлены сравнительная оценка состояния лесных ресурсов, флоры и фауны, особо охраняемых природных территорий, водных ресурсов, месторождений полезных ископаемых.

Отметив, что Азербайджан придает большое значение экологическим вопросам, министр подчеркнул, что освобожденные территории объявлены зоной зеленой энергии, и добавил, что все проекты осуществляются с учетом особого внимания к экологическим вопросам.

В свою очередь директор Европейского регионального офиса Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Бруно Поцци высоко оценил проекты, осуществляемые нашей страной в сотрудничестве с ООН, и сказал, что оценочная миссия в ходе посещения освобожденных территорий наглядно ознакомилась с нанесенным Арменией экологическим ущербом.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM informs UN official about environmental terror committed by Armenia
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BMT rəsmisini Ermənistanın törətdiyi ekoloji terrorla bağlı məlumatlandırıb

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