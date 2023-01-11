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Джейхун Байрамов обсудил с помощником госсекретаря США текущую обстановку в регионе

Джейхун Байрамов обсудил с помощником госсекретаря США текущую обстановку в регионе Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Внешняя политика
11 января 2023 г. 10:15
Джейхун Байрамов обсудил с помощником госсекретаря США текущую обстановку в регионе

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана сообщили, что в ходе беседы стороны обсудили вопросы, стоящие на повестке дня сотрудничества между двумя странами и текущую обстановку в регионе.

К.Донфрид также провела беседу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Стороны обсудили ситуацию на дороге Ханкенди-Лачын.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov speaks with Karen Donfried on phone
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ABŞ dövlət katibinin köməkçisi ilə Xankəndi-Laçın yolundakı vəziyyəti müzakirə edib

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