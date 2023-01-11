Джейхун Байрамов обсудил с помощником госсекретаря США текущую обстановку в регионе

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана сообщили, что в ходе беседы стороны обсудили вопросы, стоящие на повестке дня сотрудничества между двумя странами и текущую обстановку в регионе.

К.Донфрид также провела беседу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Стороны обсудили ситуацию на дороге Ханкенди-Лачын.