Дорохин: Азербайджан выбрал свою модель отношений с СНГ и мы к этому уважительно относимся

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан выбрал свою модель отношений с СНГ и мы к этому уважительно относимся".

Как сообщает Report, об этом заявил посол России Владимир Дорохин журналистам, комментируя вопрос о вкладе Азербайджана в СНГ.

"В СНГ нет палочной дисциплины... Может быть это самое главное достижение нашей совместной жизни, что мы научились слушать друг друга, уважать интересы друг друга и не делать из этого проблему, если интересы не совпадают", - заявил посол.