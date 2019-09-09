Докладчик ПАСЕ выразила признательность правительству Азербайджана

Докладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Торхилд Сунна Эварсдоттир поблагодарила правительство Азербайджана.

Как сообщает французское бюро Report со ссылкой на официальный сайт ПАСЕ, докладчик заявила, что правительство Азербайджана содействовало ее визиту в страну 5-7 сентября.

"Я благодарю правительство Азербайджана за проведение официальных заседаний и, в целом, содействие моему визиту", - сказала она.

Торхилд Сунна Эварсдоттир отметила, что стала свидетельницей конструктивного отношения во время визита, а также готовности каждого работать с Советом Европы.