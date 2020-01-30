​Депутат резко раскритиковал отчет докладчика ПАСЕ

"В отношении Азербайджана чувствуются несправедливый подход и дискриминация".

Как передает французское бюро Report, об этом член азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Нагиф Гамзаев заявил во время обсуждения отчета о политзаключенных в ходе зимней сессии структуры.

"Я как азербайджанец и как представитель Азербайджана очень огорчен этим несправедливым отношением к моей стране", - отметил он.

Н.Гамзаев подчеркнул, что Азербайджан выполняет свои обязательства.

Депутат коснулся реформ, проводимых в Азербайджане: "Реформы, проводимые в различных сферах в Азербайджане, отражают в себе основные принципы законодательной системы Европы".

Н.Гамзаев отметил, что Азербайджан стал жертвой антиазербайджанских сил.