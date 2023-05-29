Депутат: Победа Эрдогана является гарантией того, что Турция останется геополитической державой

"Победа Реджепа Тайипа Эрдогана является гарантией того, что Турция останется геополитически сильной и единой страной".
Об этом заявил в интервью Report депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев.
По его словам, победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции также является победой азербайджанского народа: "Мы стали свидетелями того, как наш народ с волнением наблюдал за процессом выборов. Конечно, воля братского турецкого народа, любой его выбор будет принят нами. Но очень важно, чтобы внешняя политика братского государства была направлена на тесную интеграцию с тюркским миром, в частности, с Азербайджаном. Эрдоган успешно проводил этот курс и будет продолжать его".
Депутат отметил, что Турция и Азербайджан являются инициаторами и исполнителями очень важных транснациональных экономических проектов: "Сейчас этот процесс будет продолжаться с более широким размахом, более интенсивно. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев искренне верил, что выборы завершатся таким результатом, и эта победа еще раз показала, что наше государство, как всегда, правильно определило приоритеты во имя благополучия и безопасности нашего народа. Ведущей силой тюркского мира, этого единого пространства, его центром является турецко-азербайджанское единство. С этой точки зрения, любое небольшое изменение в отношении этого курса в Турции, естественно, могло бы проявить себя и с негативной стороны в этой геополитической конфигурации".