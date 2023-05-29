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Депутат: Победа Эрдогана является гарантией того, что Турция останется геополитической державой

Депутат: Победа Эрдогана является гарантией того, что Турция останется геополитической державой "Победа Реджепа Тайипа Эрдогана является гарантией того, что Турция останется геополитически единой страной, державой".
Внешняя политика
29 мая 2023 г. 12:52
Депутат: Победа Эрдогана является гарантией того, что Турция останется геополитической державой

"Победа Реджепа Тайипа Эрдогана является гарантией того, что Турция останется геополитически сильной и единой страной".

Об этом заявил в интервью Report депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев.

По его словам, победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции также является победой азербайджанского народа: "Мы стали свидетелями того, как наш народ с волнением наблюдал за процессом выборов. Конечно, воля братского турецкого народа, любой его выбор будет принят нами. Но очень важно, чтобы внешняя политика братского государства была направлена на тесную интеграцию с тюркским миром, в частности, с Азербайджаном. Эрдоган успешно проводил этот курс и будет продолжать его".

Депутат отметил, что Турция и Азербайджан являются инициаторами и исполнителями очень важных транснациональных экономических проектов: "Сейчас этот процесс будет продолжаться с более широким размахом, более интенсивно. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев искренне верил, что выборы завершатся таким результатом, и эта победа еще раз показала, что наше государство, как всегда, правильно определило приоритеты во имя благополучия и безопасности нашего народа. Ведущей силой тюркского мира, этого единого пространства, его центром является турецко-азербайджанское единство. С этой точки зрения, любое небольшое изменение в отношении этого курса в Турции, естественно, могло бы проявить себя и с негативной стороны в этой геополитической конфигурации".

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Версия на английском языке MP: Erdogan’s victory guarantees Türkiye to remain geopolitical power
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Ərdoğanın qələbəsi Türkiyənin geosiyasi güc olaraq qalacağının təminatıdır"

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