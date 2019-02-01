Депутат от правящей партии Германии: Без сомнения, Азербайджан - важнейший экономический партнер нашей страны на Кавказе - ИНТЕРВЬЮ

Берлин. 1 февраля. REPORT.AZ/ Интервью Report с депутатом Бундестага от правящего Христианско-демократического союза Германии Марком Гауптманом.

- Наметилось расширение сотрудничества Азербайджана и ЕС в рамках двусторонних проектов. Как по-Вашему, насколько оно перспективно?

- Азербайджан по геостратегическому расположению и крупным энергетическим запасам, в том числе по объемам транспортировки своих и центральноазиатских энергоресурсов в Европу является нашим ценным партнером. В 2017 году Азербайджан направил в Германию 2,5 млн тонн сырой нефти, расположившись на 8 месте в списке экспортеров сырой нефти в нашу страну. Эти цифры – показатель доверия. Они наглядно демонстрируют серьезное развитие наших экономических связей, в то же время свидетельствуя о потенциале двустороннего экономического сотрудничества и являясь залогом успеха предстоящих бизнес-проектов между немецкими и азербайджанскими компаниями.

- Как Вы оцениваете нынешнее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества? Есть ли позитивные тенденции в энергетических и иных областях сотрудничества между Азербайджаном и Европой?



- Без сомнения, Азербайджан – важнейший экономический партнер Германии на Кавказе. Нас связывает тесное сотрудничество. Летом 2018 года Ангела Меркель совершила визит в Азербайджан. Госсекретарь Томас Барайс во главе с группой наших представителей по экономическому сотрудничеству находится в Азербайджане. В ходе визита состоялись его встречи с президентом Ильхамом Алиевым, министром экономического развития Шахином Мустафаевым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым и официальными представителями нефтегазового концерна SOCAR. Мне видятся прекрасные перспективы нашего будущего стратегического партнерства. Выстраивание тесного сотрудничества с Азербайджаном, в особенности, в энергетической сфере, представляет стратегический интерес для ЕС. Реализуется транспортировка нефтегазовых ресурсов с Каспийского бассейна на Запад транзитом через Турцию посредством Трансадриатического и Трансанатолийского трубопроводов. Это говорит об укреплении нашего сотрудничества с Азербайджаном и снижении энергозависимости от России. То есть гарантирует энергобезопасность Европы. Безусловно, эти отношения будут укрепляться в будущем.