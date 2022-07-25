Участница саммита: Молодежь может посодействовать решению глобальных вызовов

Молодежь может посодействовать смягчению глобальных вызовов

Молодежь может посодействовать решению глобальных вызовов.

Об этом Report заявила делегат Молодежной сети Движения неприсоединения (ДН) из Либерии, участница проходящего в Баку Молодежного саммита ДН Мойяма Лассана Дюнор.

"Молодые люди собираются вместе, чтобы поговорить о глобальных вызовах, таких как например война между Россией и Украиной. Мы считаем, что наш вклад может заключаться в поиске способа решения этих проблем", - сказала она, добавив, что такого рода мероприятия также позволяют получить новые навыки.

Отметим, что сегодня в Баку начал работу Молодежный саммит ДН. Участники мероприятия из более чем 60 стран организации проведут обсуждения на тему "Миссия, видение, ценности и стратегические приоритеты Молодежной сети Движения неприсоединения", а также примут участие в сессиях по симуляции модели Движения неприсоединения, посетят город Шуша. Саммит завершит работу 29 июля.