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Участница саммита: Молодежь может посодействовать решению глобальных вызовов

Участница саммита: Молодежь может посодействовать решению глобальных вызовов Молодежь может посодействовать смягчению глобальных вызовов
Внешняя политика
25 июля 2022 г. 14:06
Участница саммита: Молодежь может посодействовать решению глобальных вызовов

Молодежь может посодействовать решению глобальных вызовов.

Об этом Report заявила делегат Молодежной сети Движения неприсоединения (ДН) из Либерии, участница проходящего в Баку Молодежного саммита ДН Мойяма Лассана Дюнор.

"Молодые люди собираются вместе, чтобы поговорить о глобальных вызовах, таких как например война между Россией и Украиной. Мы считаем, что наш вклад может заключаться в поиске способа решения этих проблем", - сказала она, добавив, что такого рода мероприятия также позволяют получить новые навыки.

Отметим, что сегодня в Баку начал работу Молодежный саммит ДН. Участники мероприятия из более чем 60 стран организации проведут обсуждения на тему "Миссия, видение, ценности и стратегические приоритеты Молодежной сети Движения неприсоединения", а также примут участие в сессиях по симуляции модели Движения неприсоединения, посетят город Шуша. Саммит завершит работу 29 июля.

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Версия на азербайджанском языке Liberiya nümayəndəsi: “Gənclər qlobal çağırışların həllinə kömək edə bilər”
Версия на английском языке Summit participant: Youth can contribute to solution of global challenges

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