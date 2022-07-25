Участница саммита: Молодежь может посодействовать решению глобальных вызовов

Молодежь может посодействовать решению глобальных вызовов.
Об этом Report заявила делегат Молодежной сети Движения неприсоединения (ДН) из Либерии, участница проходящего в Баку Молодежного саммита ДН Мойяма Лассана Дюнор.
"Молодые люди собираются вместе, чтобы поговорить о глобальных вызовах, таких как например война между Россией и Украиной. Мы считаем, что наш вклад может заключаться в поиске способа решения этих проблем", - сказала она, добавив, что такого рода мероприятия также позволяют получить новые навыки.
Отметим, что сегодня в Баку начал работу Молодежный саммит ДН. Участники мероприятия из более чем 60 стран организации проведут обсуждения на тему "Миссия, видение, ценности и стратегические приоритеты Молодежной сети Движения неприсоединения", а также примут участие в сессиях по симуляции модели Движения неприсоединения, посетят город Шуша. Саммит завершит работу 29 июля.