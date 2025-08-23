Делегация Сената Румынии посетила Карабах

Делегация Сената Румынии посетила Карабах

Делегация во главе с председателем комитета по культуре и медиа Сената Румынии (верхней палаты парламента) Кристианом-Августином Никулеску-Цыгырлашем посетила Карабахский экономический район Азербайджана.

Как сообщает Report, Никулеску-Цыгырлаш также является членом межпарламентской группы дружбы Румыния-Азербайджан.

В рамках визита делегация посетил города Ханкенди и Шуша.

В Ханкенди сенатор встретился с заместителем спецпредставителя президента Азербайджана в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахрамановым.

Парламентарий отметил, что для него большая честь находиться в Карабахе, и подчеркнул, что на протяжении всего пути наблюдал масштабные восстановительные работы, проводимые под руководством президента Ильхама Алиева. Он особо отметил огромный потенциал Карабаха для развития туризма и промышленности в рамках международного сотрудничества.

Никулеску-Цыгырлаш предложил в ближайшее время подписать декларацию о сотрудничестве между регионом Марамуреш и Карабахом.

Сенатор пригласил официальных представителей Карабахского региона посетить румынский регион Марамуреш.