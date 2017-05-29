Члены Сената и Ассамблеи Калифорнии приняли декларацию по Азербайджану

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Член Сената штата Калифорния, сенатор Джеф Стон и депутат Ассамблеи штата Роки Чавез приняли декларацию в связи с 28 мая - Днем Республики.

Как сообщили Report в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в подписанном законодателями и направленном в Генконсульство документе подчеркнуто, что Азербайджан 28 мая 1918 года стал первой светской парламентской республикой исламского мира.

В декларации отмечено, что за короткий период независимости Азербайджана большими достижениями стали гендерное равенство, равные избирательные права для женщин и мужчин, свобода вероисповедания и пр.

В документе также говорится, что большевистская оккупация положила конец государственной независимости страны в 1920 году, а в 1991 году народ Азербайджана восстановил свою независимость. В течение последних 26 лет, укрепляя суверенитет и независимость, Азербайджан стал надежным союзником и стратегическим партнером США в Каспийском регионе.

В конце документа сенатор Дж.Стон и член Ассамблеи Р.Чавез признали 28 мая 2017 года Национальным днем Азербайджана.