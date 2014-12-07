Британское посольство в Каире приостановило работу

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Посольство Великобритании в Каире временно прекратило оказание публичных услуг по соображениям безопасности.

Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости", говорится в распространенном в воскресенье заявлении министерства иностранных дел.

"Британское посольство прерывает работу 7 декабря. Офис консульства Великобритании в Александрии работает в обычном режиме", — говорится в сообщении форин-офиса.

Какой опасности может быть подвергнуто британское посольство, не сообщается. На сайте министерства предлагается британским туристам, ознакомиться с рекомендациями касательно путешествий в Египет, в которых указывается угроза терроризма в целом по стране и увеличение криминальной активности в Северном Синае.

В пятницу египетские силовики перекрыли центр Каира в преддверии акций протеста против оправдательного приговора экс-президенту страны Хосни Мубараку.