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    ​Болгарский Русе хочет побрататься с азербайджанским городом

    Мэр города: Мы открыты для активного обмена передовым опытом и совместных инициатив

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Болгарии заинтересованы в укреплении внешних связей и развитии сотрудничества с Азербайджаном.

    Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом заявил мэр болгарского города Русе Пламен Стоилов на встрече с послом Азербайджана в стране Эмилем Каримовым.

    "Мы открыты для активного обмена передовым опытом и совместных инициатив", - заявил П.Стоилов.

    Он также выразил желание сделать побратимами город Русе с азербайджанским городом.

    Мэр также представил планы инфраструктурных проектов города, отметив, что это позволит привлечь больше туристов.

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