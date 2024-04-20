Блинкен приветствовал возвращение четырех сел Газахского района

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал возвращение четырех сел Газахского района Азербайджана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал освобождение четырех сел Газахского района Азербайджана.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице главы Госдепа в соцсети Х.

"Мы приветствуем сообщение о том, что Армения и Азербайджан согласовали Алма-Атинскую декларацию 1991 года в качестве основы для делимитации границы между двумя странами. Это важный шаг на пути к заключению прочного и достойного мирного соглашения", - говорится в сообщении.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана.

В ходе заседания комиссии согласовали ряд вопросов, в том числе возвращение азербайджанской стороне четырех ранее оккупированных сел Газахского района.