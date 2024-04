ABŞ dövlət katibi Azərbaycanın kəndlərinin qaytarılmasını alqışlayıb

“Biz Ermənistan və Azərbaycanın iki ölkə arasında sərhədin delimitasiyası üçün əsas kimi 1991-ci il Alma-Ata bəyannaməsini razılaşdırdıqları barədə açıqlamalarını alqışlayırıq”.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibi Antoni Blinken “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

“Bu, davamlı və ləyaqətli sülh sazişinin bağlanması yolunda mühüm addımdır”, - Blinken qeyd edib.

We welcome the announcement that Armenia and Azerbaijan have agreed upon the 1991 Alma Ata declaration as the basis for border delimitation between the two countries. This is an important step towards concluding a durable and dignified peace agreement.