Бинали Йылдырым прибыл в Баку

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Новоназначенный премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прибыл с официальным визитом в Баку.

Как сообщает Report, в международном аэропорту Гейдар Алиев высокого гостя встречали официальные лица страны, сотрудники посольства Турции в Азербайджане.

В ходе визита Б.Йылдырым проведет встречи с руководством Азербайджана и обсудит развитие двусторонних отношений, а также проведет обмен мнениями вокруг важных региональных и мировых вопросов.

Отметим, что Б.Йылдырым был избран председателем правящей Партии Справедливости и Развития Турции (АКР) на съезде 22 мая, тем самым, автоматически став премьер-министром. По традиции, первый зарубежный визит премьер-министр Турции совершает в Турецкую Республику Северного Кипра и в Азербайджан.