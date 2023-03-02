Зампремьера: Беларусь поддерживает усилия Азербайджана по укреплению сотрудничества в рамках ДН

Беларусь полностью поддерживает усилия Азербайджана по укреплению международного сотрудничества в рамках Движения неприсоединения.

Беларусь полностью поддерживает усилия Азербайджана по укреплению международного сотрудничества в рамках

Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, об этом заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко заявил на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

В ходе заявления глава белорусской делегации на саммите также проинформировал участников заседания об опыте Республики Беларусь по реагированию на пандемию COVID-19. Было отмечено, что Беларусь не остановила экономику, не закрыла границы, не понадеялась исключительно на внешнюю помощь, а переориентировала и мобилизовала внутренние ресурсы, эффективно задействовав потенциал белорусской системы здравоохранения.

Игорь Петришенко призвал государства-члены Движения неприсоединения к сотрудничеству в целях противостояния односторонним принудительным мерам, которые оказывают губительное воздействие на системы здравоохранения в мире, а также на глобальную экономику, безопасность и перспективы развития всех членов международного сообщества без исключения.

