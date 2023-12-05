Байрамов: Создается договорно-правовая база для взаимодействия прикаспийских государств

Создается договорноправовая база для взаимодействия при Каспийских государств и в этом отношении скорейшее вступление в силу соответствующей конвенции.

Создается договорно-правовая база для взаимодействия прикаспийских государств, а скорейшее вступление в силу Конвенции, подписанной еще в 2018 году, явившийся результатом многолетних переговоров и определивший правовой статус каспийского моря, придало бы дополнительный импульс всестороннему развитию сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече министров иностранных дел прикаспийских государств в Москве.

"Уверен, что наша нынешняя встреча будет способствовать повышению эффективности сотрудничества на Каспии, позволит провести обстоятельный обмен мнениями по реализации решений глав прикаспийских государств, принятых на прошедших саммитах стран региона, и сблизит позиции сторон по всем открытым вопросам в рамках каспийской тематики", - сказал он.

Встреча проходит в условиях высокой турбулентности в регионе и мире, что требует должного внимания к неукоснительному соблюдению отраженных конвенций о правовом статусе Каспийского моря, таких принципов деятельности на Каспии, как уважение суверенитета, территориальной целостности и неприменение силы или угрозы силы, использования моря исключительно в мирных целях, а также осуществление военной деятельности с учетом взаимной безопасности, разумной достаточности и интересов всех сторон, отметил глава МИД Азербайджана.

"Это, без всяких сомнений, является залогом стабильности и процветания Каспийского региона, а также послужит сохранению Каспия в качестве зоны мира, дружбы, сотрудничества и добрососедства", - отметил он.

По словам Байрамова, первоочередная задача каспийского переговорного процесса - скорейшее завершение согласования в рамках рабочей группы высокого уровня проекта соглашения о методике установления прямых исходных линий в Каспийском море в соответствии с поручениями лидеров прикаспийских государств.

Отметим, что согласно принятой в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, "прямые исходные линии" – прямые линии, соединяющие соответствующие точки берегов и образующие исходную линию в местах, где береговая линия извилиста или вдоль берега и в непосредственной близости к нему имеется цепь островов.