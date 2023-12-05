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Лавров: РФ рассчитывает на участие Ильхама Алиева в работе неформального саммита СНГ

Лавров: РФ рассчитывает на участие Ильхама Алиева в работе неформального саммита СНГ Российская сторона рассчитывает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в работе неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ), который пройдет в Санкт-Петербурге.
В регионе
5 декабря 2023 г. 11:32
Лавров: РФ рассчитывает на участие Ильхама Алиева в работе неформального саммита СНГ

Российская сторона рассчитывает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в работе неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ), который пройдет в Санкт-Петербурге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"В самом конце месяца, по традиции в начале рождественских дней в Санкт-Петербурге пройдут заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ, где мы рассчитываем на участие, как это было и в прошлые годы, президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева", - сказал глава российского дипведомства.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN başçısı: “İlham Əliyevin MDB-nin qeyri-rəsmi sammitində iştirakına ümid edirik”

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