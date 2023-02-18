Азербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам

"Мы передали турецким жандармам золотые украшения, найденные в ходе поисково-спасательных операций в Кахраманмараше".

"Мы передали турецким жандармам золотые украшения, найденные в ходе поисково-спасательных операций в Кахраманмараше".

Об этом командированному в Турцию сотруднику Report сказал прапорщик Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана Алиш Ширзадов.

"В ходе поисково-спасательных операций в Кахраманмараше руководитель нашей группы Ариф Шахбазлы, я и наш сотрудник по имени Эльвин нашли под завалами золотые украшения. Я передал эти украшения сотрудникам жандармерии в присутствии руководителя группы", - отметил спасатель.

По его словам, сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы уже более 10 дней: "Из-под завалов мы спасли 53-х человек и извлекли 771-го погибшего. Мы делаем все, что в наших силах. Мы также оказываем гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Мы всегда будем рядом с нашими турецкими братьями и сестрами".