Азербайджанская делегация отправилась в Узбекистан для участия в похоронах Ислама Каримова

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Огтая Асадова отправилась в Узбекистан для участия в похоронах покойного президента Ислама Каримова.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ММ Акиф Таваккюльоглу.

Он отметил, что помимо Огтая Асадова, в состав делегации вошли председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

Отметим, что И. Каримов скончался на 79-ом году жизни. Сегодня он будет похоронен в Самарканде. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной президента Узбекистана Ислама Каримова.