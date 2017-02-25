Азербайджанцы вышли на акцию протеста у армянского посольства в Киеве - ВИДЕО

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанцы, проживающие в Украине, вышли на акцию протеста у армянского посольства в Киеве.

Как передает Report, организаторами акции выступили активисты из общественных организаций "Союз Азербайджанской молодежи в Украине" и "Объединенного конгресса азербайджанцев Украины".

Свою акцию азербайджанцы посвятили 25-й годовщине геноцида, которая произошла 26 февраля 1992 года в поселке Ходжалы в Нагорном Карабахе. В тот день населенный пункт серьезно пострадал от военных действий. Лидеры местной диаспоры выступили перед участниками акции. Они призывали общество обратить внимание на мирных жителей, которые погибают во время военного противостояния. Под армянским посольством звучали лозунги: "Армения – агрессор, Россия – агрессор", "Мир, накажи Армению и Россию". Также участники призывали к восстановлению территориальной целостности Азербайджана и Украины. Они считают, что Нагорный Карабах и Крым должны вернуться туда, где были раньше.

Отметим, что представители армянского посольства не сочли нужным выйти и пообщаться с активистами. Чтобы как-то обезопасить себя, сотрудники посольства отгородились от улицы колонной посольских автобусов. Однако активисты и не думали предпринимать насильственные меры по отношению к представителям Армении. Пикет длился около часа, а потом участники акции разошлись.

Напомним, ранее мы писали, что Армения проводит массу провокаций на линии фронта.