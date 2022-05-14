Азербайджан уделяет особое внимание участию Турции в реализации глобальных проектов - МНЕНИЕ

"В современных геополитических условиях укрепление и дальнейшее расширение отношений с надежным стратегическим партнером Азербайджана - Турцией является важной составляющей внешней политики нашей страны".

"В современных геополитических условиях укрепление и дальнейшее расширение отношений с надежным стратегическим партнером Азербайджана - Турцией является важной составляющей внешней политики нашей страны".

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Мушфиг Джафаров.

По его словам, взаимные визиты глав государств и правительств, представителей политической, экономической, торговой, научной, образовательной, культурной сфер обеих стран сыграли важную роль в развитии двустороннего сотрудничества: "Сегодня успешно развиваются связи во всех сферах, отношения стратегического партнерства между нашими странами находятся на высоком уровне".

M.Джафаров отметил, что Азербайджан всегда уделяет особое внимание активному участию Турции в реализуемых в регионе глобальных экономических проектах: "Глобальные экономические проекты, являющиеся показателем динамичного развития связей между странами, такие как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, не только вносят вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе, но и имеют большое значение для улучшения благосостояния наших народов. Двустороннее экономическое сотрудничество Азербайджана и Турции и большое значение, придаваемое инвестициям, также являются факторами, способствующими развитию наших стран".

Депутат отметил, что с первых дней армяно-азербайджанского конфликта турецкое государство последовательно отстаивало справедливую позицию Азербайджана, регулярно выступало с требованием немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских земель, прилагало усилия для обеспечения территориальной целостности нашей страны:

"Руководство Турции неоднократно заявляло, что решение конфликта возможно только в рамках условий, на которые согласен Азербайджан, и до тех пор, пока этот вопрос не найдет своего справедливого решения, страна отказывалась иметь дипломатические отношения и экономические связи с Арменией. Во время 44-дневной войны мы чувствовали постоянную поддержку турецкого государства и народа. Братская страна, находящаяся рядом с Азербайджаном и в послевоенный период, принимает активное участие в процессе восстановления Карабаха".