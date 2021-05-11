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Азербайджан поможет России получить статус наблюдателя в Движении неприсоединения

Азербайджан поможет России получить статус наблюдателя в Движении неприсоединения «Также хотел бы коснуться темы статуса наблюдателя России в Движении неприсоединения. Я думаю, это было бы совершенно естественно, чтобы этот статус Россия получила бы во время нашего председательства».
Внешняя политика
11 мая 2021 г. 02:32
Азербайджан поможет России получить статус наблюдателя в Движении неприсоединения
Сергей Лавров и Ильхам Алиев

«Также хотел бы коснуться темы статуса наблюдателя России в Движении неприсоединения. Я думаю, это было бы совершенно естественно, чтобы этот статус Россия получила бы во время нашего председательства».

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема делегации во главе с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

«И мы со своей стороны делаем все, чтобы так и случилось. Так что еще раз спасибо», - заявил глава государства.

Лавров в свою очередь ответил: «Хотел бы отдельно выразить Вам признательность как главе государства, который сейчас представительствует в Движении неприсоединения, за поддержку нашей заявки на получение статуса наблюдателя в этой структуре».

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Rusiyanın Qoşulmama Hərəkatında müşahidəçi statusu almasına kömək edəcək

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