О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении

МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении В связи с армянской провокацией азербайджанская сторона не сочла целесообразным проведение встречи министров двух стран в Стокгольме.
Внешняя политика
4 декабря 2021 г. 13:49
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении

Вcтреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Стокгольме не состоялась из-за армянской провокации.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"2-3 декабря в Стокгольме состоялось 28-е заседание Совета министров ОБСЕ, в котором принял участие министр иностранных дел Азербайджана.

Накануне встречи сопредседатели Минской группы предложили провести следующую встречу министров Азербайджана и Армении в Стокгольме. Известно, что Азербайджан всегда выступал за диалог, и на предыдущих встречах в Нью-Йорке, Минске и Париже глава МИД Азербайджана озвучивал позицию страны по нормализации армяно-азербайджанских отношений в постконфликтный период.

Однако за несколько часов до встречи, назначенной на 3 декабря, с армянской стороны произошла провокация. Была распространена информация о незаконном визите армянских депутатов на территорию Азербайджанской Республики. Таким образом, азербайджанская сторона не сочла целесообразным проведение встречи министров двух стран в Стокгольме в ответ на эту провокацию со стороны Армении", - заявила Л. Абдуллаева.

По ее словам, несмотря на шаги Азербайджана по нормализации отношений между двумя странами, Армения продолжает свои военно-политические провокации. Позиция Армении подрывает миротворческие усилия в регионе, добавила официальный представитель МИД Азербайджана.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян планируют встретиться 2 декабря в Стокгольме.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının İsveçdə görüşünün baş tutmamasının səbəbi açıqlanıb - RƏSMİ

Самое читаемое

Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
Фото Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
30 ноября 2021 г. 02:38
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
27 ноября 2021 г. 17:13
Единственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
ФотоЕдинственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
29 ноября 2021 г. 12:39
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом омикрон
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом "омикрон"
30 ноября 2021 г. 15:14
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
1 декабря 2021 г. 22:48
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
1 декабря 2021 г. 21:59
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
2 декабря 2021 г. 00:53
Ла Лига: Реал победил Атлетик
ВидеоЛа Лига: "Реал" победил "Атлетик"
2 декабря 2021 г. 01:58
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
29 ноября 2021 г. 13:58
АПЛ: Ливерпуль разгромил Эвертон
АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Эвертон"
2 декабря 2021 г. 02:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi