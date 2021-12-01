СМИ: Главы МИД Азербайджана и Армении планируют встретиться 2 декабря

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян планируют встретиться 2 декабря в Стокгольме.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян планируют встретиться 2 декабря в Стокгольме.

Как сообщает Report со ссылкой на Aysor.am, об этом заявил директор внешнеполитической службы ЕС по вопросам РФ, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Люк Девинь.

Напомним, 2-3 декабря в Стокгольме состоится ежегодное заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Для участия на встрече глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Швецию.