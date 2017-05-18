Азербайджан намерен инвестировать в пакистанскую провинцию Хайбер-Пахтунхва

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде встретился с главным министром провинции Хайбер Пахтунхва Первезом Хаттаком, сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

В ходе встречи, наряду с обсуждением вопросов, представляющих взаимный интерес, посол выразил желание правительства и предпринимателей Азербайджана инвестировать в Хайбер-Пахтунхва на фоне развития проекта Beijing Road Show, реализуемого в рамках совместного инвестиционного плана провинции и Китая и проекта Китайско-пакистанского экономического коридора.

А. Ализаде отметил, что Азербайджан может предложить свой опыт пакистанской стороны в сферах туризма, энергетики, промышленности, строительства, снабжения, инженерного мастер-планирования и других секторах. Дипломат особо подчеркнул, что Азербайджан полностью поддерживает Пакистан в ряде глобальных вопросов, в том числе и в вопросе Кашмира.

По его словам, народы Азербайджана и провинции Хайбер-Пахтунхва имеют общие ценности в религии, этнической принадлежности, культуре и истории.

В свою очередь главный министр провинции подчеркнул, что Хайбер-Пахтунхва открыта для инвестиций. По его словам, в провинции созданы все условия для обеспечения безопасности инвестиций и инвесторов.

П. Хаттак приветствовал инвестиционные предложения и острую заинтересованность правительства Азербайджана и инвесторов в масштабных инвестициях в эту провинцию, поблагодарил азербайджанское правительство за доверие и удовлетворение шагов правительства Хайбер-Пахтунхва по поддержанию мира и созданию благоприятной атмосферы торговли и промышленности в провинции.

Он также подчеркнул, что провинция также обладает огромным неиспользованным потенциалом туризма, добычи нефти, газа, полезных ископаемых, а правительство провинции имеет надежный план капитализации этих секторов посредством увеличения инвестиций.