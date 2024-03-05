Азербайджан и Россия утвердили план развития пунктов пропуска через госграницу

План мероприятий по развитию пунктов пропуска через российско-азербайджанскую границу подписан по итогам переговоров премьеров стран Али Асадова и Михаила Мишустина в Баку.

План мероприятий по развитию пунктов пропуска через российско-азербайджанскую границу подписан по итогам переговоров премьеров стран Али Асадова и Михаила Мишустина в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, подписи под этим документом поставили министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Также министры подписали межправительственное соглашение о порядке эксплуатации и обслуживания автомобильного моста через реку Самур и подходов к нему в районе пунктов пропуска "Яраг-Казмаляр" (РФ) - "Самур" (Азербайджан).