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Австрийский министр: ЕС готов сделать все возможное для построения доверия на Южном Кавказе

Австрийский министр: ЕС готов сделать все возможное для построения доверия на Южном Кавказе “Раны, нанесенные нагорно-карабахским конфликтом, все еще не зажили. Но их нужно лечить. Хорошим знаком является то, что все стороны понимают, что им нужно залечить эти раны, и для этого процесса им нужны партнеры. ЕС готов сделать для этого все возможное
Внешняя политика
26 июня 2021 г. 17:50
Австрийский министр: ЕС готов сделать все возможное для построения доверия на Южном Кавказе

“Раны, нанесенные нагорно-карабахским конфликтом, все еще не зажили. Но их нужно лечить. Хорошим знаком является то, что все стороны понимают, что им нужно залечить эти раны, и для этого процесса им нужны партнеры. ЕС готов сделать для этого все возможное".

Как сообщает Report, об этом сегодня на пресс-конференции в Тбилиси заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

“У нас были очень интенсивные переговоры с Азербайджаном и Арменией. Этот визит подтвердил то, что мы уже знаем: самое востребованное в регионе - это доверие. Наша цель - посеять первые семена доверия", - сказал глава МИД.

Он отметил важную роль Грузии и премьер-министра этой страны в этом вопросе. По словам А.Шалленберга, премьер-министр Грузии сыграл важную роль в передаче Азербайджаном армянских военных противоположной стороне и передаче армянской стороной Азербайджану карты заминированных территорий в Агдаме.

“Я думаю, что это трехстороннее сотрудничество выгодно всем партнерам. Мы решительно поддерживаем это и готовы участвовать в диалоге в формате ”3+1”, - сказал австрийский министр.

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Версия на английском языке Austrian minister: EU ready to do everything possible to build confidence in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Avstriyalı nazir: “Aİ Cənubi Qafqazda etimadın yaradılması üçün əlindən gələni etməyə hazırdır”

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