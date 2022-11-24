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Байрамов: Армения перевозила заложенные на территории Азербайджана мины через Лачынский коридор

Байрамов: Армения перевозила заложенные на территории Азербайджана мины через Лачынский коридор Армения использовала Лачынский коридор для транспортировки мин, установленных на освобожденных территориях Азербайджана
Внешняя политика
24 ноября 2022 г. 17:27
Байрамов: Армения перевозила заложенные на территории Азербайджана мины через Лачынский коридор

Армения использовала Лачынский коридор для транспортировки мин, установленных на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам.

По его словам, Армения не выполняет положения трехстороннего заявления, что наносит ущерб процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном: "В очередной раз на территории Азербайджана были обнаружены мины. Недопустимо, чтобы Армения не выполняла свои обязательства. Обнаруженные мины производства Армении 2021 года были перевезены через Лачынский коридор. Этому необходимо положить конец".

Напомним, 21 ноября в северном направлении высоты Сарыбаба были обнаружены 350 противопехотных мин типа ПМН-Э производства Армении 2021 года, которые были установлены незаконными армянскими вооруженными формированиями.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Armenia transported mines planted in Azerbaijani territories through Lachin corridor
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistan Azərbaycan ərazilərində basdırdığı minaları Laçın dəhlizindən daşıyıb”

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