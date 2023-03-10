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МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в прозрачности функционирования Лачынской дороги

МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в прозрачности функционирования Лачынской дороги Армения не заинтересована в прозрачности в Лачинском коридоре.
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 13:37
МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в прозрачности функционирования Лачынской дороги

Армения не заинтересована в прозрачности функционирования Лачынской дороги.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу.

Отмечается, что правительство Азербайджана не несет никакой ответственности в связи с акцией протеста представителей гражданского общества на Лачынской дороге и не может принудительно препятствовать их легитимным правам на протест.

В письме доводятся до сведения случаи злоупотреблений функционирования Лачынской дороги и подчеркивается, что в рамках полномочий Азербайджана гарантируется безопасность дорожного движения, и ни правительство Азербайджана, ни протестующие не препятствуют движению на дороге.

В документе также представлена информация о передвижении автомобилей Международного комитета Красного креста и российского миротворческого контингента, утверждается, что передвижение на дороге более чем 3000 автомобилей доказало необоснованность заявлений о “блокаде” и “напряженной гуманитарной” ситуации. В письме особо подчеркивается, что во избежание злоупотреблений на Лачынской дороге предлагается создать пограничный контрольно-пропускной пункт. Отмечается, что необоснованный отказ Армении от этого предложения свидетельствует о том, что Ереван не заинтересован в прозрачности функционирования Лачинской дороги и намерен продолжать случаи злоупотребления.

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Версия на английском языке Azerbaijan's MFA: Armenia is not interested in transparency on Lachin road
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Ermənistan Laçın yolunda şəffaflıqda maraqlı deyil"

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