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Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС

Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС Поставки "зеленой энергии" из Азербайджана через Грузию и Черное море в Европу будет иметь важную роль в обеспечении энергобезопасности последней.
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 17:09
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС

Поставки "зеленой энергии" из Азербайджана через Грузию и Черное море в Европу будет иметь важную роль в обеспечении энергобезопасности последней.

Об этом Report сказала бывший вице-премьер Румынии Ана Бирчалл.

"Уже сейчас Азербайджан помогает нам, Румынии и всей Европе, в смягчении последствий энергокризиса", - сказала она.

По ее словам, она помнит обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, подчеркнув, что была впечатлена его видением и желанием быть стратегическим партнером для Европы, и Румынии, в частности.

"В эти дни помощь Азербайджана была огромной. Мы выжили зиму благодаря ей. Не знаю, что бы Европа делала без этой помощи", - сказала она, отметив, что очень рада видеть позитивное сотрудничество между нашими странами.

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Версия на английском языке Ana Birchall: Green energy from Azerbaijan to play important role for EU's energy security

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