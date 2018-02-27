Али Гасанов: Глобальная позиция Азербайджана начала еще более отчетливо проявляться в Европе

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ "Глобальная позиция Азербайджана начала еще более отчетливо проявляться в Европе. Азербайджан играет важную роль в энергобезопасности Европы".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу TRT WORLD сказал помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

А.Гасанов подчеркнул, что Азербайджан является автором ряда глобальных энергетических и транспортных проектов: "Азербайджан превратился в центр логистики. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, проекты TANAP, TAP были реализованы именно по инициативе Азербайджана и при поддержке ее друзей. Мы совместно с Турцией построили железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Нам удалось объединить Восток и Запад по железной дороге. Если грузы из Китая в Европу доставлялись за 35-40 дней, то сейчас время в пути займет всего лишь 14 дней. Сейчас Азербайджан вместе с Ираном и Россией, в том же порядке прокладывает железнодорожную ветку. Азербайджан находится в центре этих путей. Мы хотим, чтобы Азербайджан стал центром мира. Все эти успехи были достигнуты Азербайджаном за последние 20 лет".