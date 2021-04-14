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Али Асадов встретился с послом Турции в Азербайджане

Али Асадов встретился с послом Турции в Азербайджане Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 14 апреля встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики Эрканом Озоралом в связи с завершением срока его дипломатической миссии в нашей стране.
Внешняя политика
14 апреля 2021 г. 20:15
Али Асадов встретился с послом Турции в Азербайджане

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 14 апреля встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики Эрканом Озоралом в связи с завершением срока его дипломатической миссии в нашей стране.

Как сообщили Report в Кабинете министров, на встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-турецких братских связей в различных сферах.

Было отмечено, что президент Ильхам Алиев высоко оценил деятельность посла в Азербайджане.

Премьер-министр пожелал послу Турции успехов в дальнейшей деятельности.

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Версия на английском языке PM Ali Asadov meets Turkish ambassador to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

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