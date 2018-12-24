Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения.

Успешное и поступательное развитие братского Азербайджана неразрывно связано с проводимым под Вашим руководством курсом на строительство сильного независимого государства.

Динамичные и содержательные контакты, взаимопонимание и доверительность диалога на высшем уровне являются отличительной чертой белорусско-азербайджанских отношений и приумножают традиции дружбы между нашими народами.

Уверен, что реализация договоренностей, достигнутых в ходе Вашего недавнего визита в Беларусь, внесет значимый вклад в развитие устойчивого и многопланового сотрудничества между Минском и Баку, повышение благосостояния граждан двух стран.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья, добра и воплощения всего задуманного".