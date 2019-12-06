​Албания назвала приоритеты в период председательства в ОБСЕ

Урегулирование конфликтов будет во главе повестки в период председательства Албании в ОБСЕ.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр и глава МИД Албании Эди Рама в рамках 26-го заседания СМИД ОБСЕ.

Он также подчеркнул, что председательство его страны в организации будет основываться на трех важных аспектах: "Во-первых - мы намерены сфокусироваться на базовых ценностях. Честное сотрудничество. Круг наших политических обязанностей крайне важен для доверия в ОБСЕ, как самой крупной региональной организации по безопасности. Хельсинкская формула мира для Европы проста и эффективна - уважение суверенитета и территориальной целостности, а также прав человека и фундаментальных свобод. Если мы хотим обеспечить мир и безопасность в Европе, то должны полностью взять на себя ответственность за выполнение наших обязанностей.

Другой аспект - различать друг от друга предотвращение эскалации конфликтов, мониторинговые миссии, поддержку реформ. Повысить уровень безопасности и благосостояния наших граждан.

Третье - Укрепление диалога, потому, что это единственный путь к восстановлению доверия между нами. Для этого важным вопросом является продвижение мер по укреплению доверия и в полной мере использование структурированного диалога",- сказал премьер Албании.

Отметим, что с 1 января 2020 года председательство в ОБСЕ переходит от Словакии к Албании.