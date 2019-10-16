Зять Сержа Саргсяна: Пашинян превратил Армению в желтую газету

Премьер-министр Никол Пашинян превратил Армению в желтую газету.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье бывшего посла Армении при Святом Престоле, зятя экс-президента Сержа Саргсяна – Микаэля Минасяна, опубликованном в издании "Грапарак".

По словам Минасяна, Пашинян управляет страной теми же методами, которыми руководствовался, когда был главным редактором газеты "Айкакан жаманак" (Армянское время).

"И речь идет не о классической прессе, а о желтой. В его управленческих принципах и манерах ничего не изменилось. Просто микросреду редакции он поменял на пространство с большим масштабом. И сейчас мы все живем в стране "Айкакан жаманак"", - написал Минасян.