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Зеленский: В результате ракетных атак есть погибшие и раненые

Зеленский: В результате ракетных атак есть погибшие и раненые Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей стране.
В регионе
10 октября 2022 г. 11:02
Зеленский: В результате ракетных атак есть погибшие и раненые

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей стране.

Об этом передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - написал Зеленский в понедельник в своем Telegram-канале.

Отметим, что сегодня утром в ряде городов Украины - Киеве, Львове, Днепре, Житомире, Хмельницком прогремели взрывы.

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Версия на английском языке Zelenskyy: There are dead and wounded after Russian rocket attacks

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