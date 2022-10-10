Зеленский: В результате ракетных атак есть погибшие и раненые

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей стране.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей стране.

Об этом передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - написал Зеленский в понедельник в своем Telegram-канале.

Отметим, что сегодня утром в ряде городов Украины - Киеве, Львове, Днепре, Житомире, Хмельницком прогремели взрывы.