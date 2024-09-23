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Зеленский в рамках визита в США посетил завод по производству боеприпасов в Скрентоне

Зеленский в рамках визита в США посетил завод по производству боеприпасов в Скрентоне В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетил Скрентонский армейский завод по производству боеприпасов (SCAAP).
В регионе
23 сентября 2024 г. 11:20
Зеленский в рамках визита в США посетил завод по производству боеприпасов в Скрентоне

В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетил Скрентонский армейский завод по производству боеприпасов (SCAAP).

Как передает Report, об этом он написал в соцсети "Х".

Предприятие производит составные части артиллерийских и минометных снарядов. Завод работает на нужды Украины, в частности, производит снаряды калибра 155 мм.

"Благодарен жителям Скрентона, Пенсильвании и всех штатов, где американцы строят этот невероятный арсенал. Вместе мы усиливаем защиту свободы и демократии", - отметил Зеленский.

Отметим, что президент Украины в Нью-Йорке примет участие в заседании Совета безопасности ООН 24 сентября. Запланированы также двусторонние встречи с лидерами других государств и международных организаций. Сегодня он выступит на Саммите будущего в штаб-квартире ООН. В среду запланировано выступление президента Украины на дебатах в Генассамблее ООН.

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Версия на английском языке Zelenskyy visits ammunition plant in Scranton

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