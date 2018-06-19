Зариф: На Ближнем Востоке 80 ядерных боеголовок, и ни одной иранской

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ На Ближнем Востоке имеется по меньшей мере 80 ядерных боеголовок, и ни одна из них не принадлежит Исламской республике Иран. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Они находятся в руках у воинственного режима, который постоянно кричит о якобы имеющихся у Ирана ядерных амбициях. Давно пришло время начать обсуждение подлинных угроз – как региональных, так и глобальных", - цитирует министра агентство Mehr.

Джавад Зариф использовал данные расположенного в Стокгольме Международного института исследования проблем мира. Согласно отчету, опубликованному этим исследовательским центром в январе 2018, ядерный арсенал Израиля насчитывает 80 боеголовок.