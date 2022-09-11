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Запорожская АЭС полностью остановлена

Запорожская АЭС полностью остановлена В ночь на воскресенье 11 сентября энергоблок №6 Запорожской АЭС отключили от энергосети. Сейчас идет подготовка к его переходу в холодное состояние.
В регионе
11 сентября 2022 г. 10:08
Запорожская АЭС полностью остановлена

В ночь на воскресенье 11 сентября энергоблок №6 Запорожской АЭС отключили от энергосети. Сейчас идет подготовка к его переходу в холодное состояние.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram "Энергоатома".

"Последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, заживая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины", - говорится в заявлении.

В компании отметили, что накануне вечером после возобновления работоспособности одной из линий связи электропитания собственных нужд ЗАЭС стало возможным отключение от энергосистемы Украины.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что принимают все возможные меры, чтобы организовать поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного горючего.

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Версия на английском языке Ukraine's Zaporizhzhia NPP completely shut down
Версия на азербайджанском языке Zaporojye AES fəaliyyətini tamamilə dayandırıb

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